13:48, 13 Июня 2019
Коммунальщики Петрозаводска нашли быстрый способ спасения работника, задыхающегося от вони в канализации
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Работа специалистов, обслуживающих сети ливневой канализации Петрозаводска, стала безопаснее, сообщили в администрации города.
Страховочный комплекс поступил в распоряжение работников жилищно-коммунального хозяйства.
Специалисты МКУ "Служба заказчика", обслуживающие городские сети ливневой канализации, сталкиваются в профессиональной деятельности со многими опасностями: стеснённые условия, накопление горючих и токсичных газов, недостаток кислорода.
Новый страховочный комплекс призван обезопасить сотрудников от несчастных случаев, а также помочь при экстренной эвакуации человека из колодца.
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