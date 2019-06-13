Коммунальщики Петрозаводска нашли быстрый способ спасения работника, задыхающегося от вони в канализации

Работа специалистов, обслуживающих сети ливневой канализации Петрозаводска, стала безопаснее, сообщили в администрации города.

Страховочный комплекс поступил в распоряжение работников жилищно-коммунального хозяйства.

Специалисты МКУ "Служба заказчика", обслуживающие городские сети ливневой канализации, сталкиваются в профессиональной деятельности со многими опасностями: стеснённые условия, накопление горючих и токсичных газов, недостаток кислорода.

Новый страховочный комплекс призван обезопасить сотрудников от несчастных случаев, а также помочь при экстренной эвакуации человека из колодца.



источник фото администрация Петрозаводска