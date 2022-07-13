Коммунальщики предложили принюхаться жителям Петрозаводска

Как коммунальщики и горожане искали по запаху источник зловония в Петрозаводске.

В среду, 20 июля, представители компании «ПКС-Водоканал» организовали экскурсию для горожан на территорию канализационных очистных сооружений Петрозаводска. Коммунальщики желали показать жителям Петрозаводска, что источник смрада, на который жалуются обитатели Ключевой, не имеет прямого отношения к деятельности очистных.

«Да, на территории КОС может пахнуть, но не настолько, чтобы отравить зловонием округу», — так можно обозначить позицию коммунальной компании.

Два дня назад мэр карельской столицы Владимир Любарский назвал городские очистные сооружения «подозреваемым номер два» в истории с распространением петрозаводского смрада. При этом «подозреваемый номер один», по оценке главы города, до сих пор не установлен.

Коммунальщики после заявления мэра проявили информационную открытость и привезли на КОС группу горожан и прессу. Экскурсантам предложили самостоятельно принюхаться и сделать личные выводы.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».