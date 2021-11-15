Коммунальщики в Петрозаводске отказались бесплатно размораживать водопроводы в домах

Жителям Петрозаводска, в домах которых из-за морозов замерзают сети холодного водоснабжения, придется платить деньги за ликвидацию последствий возможных аварий.

Это следует из объявления, которое разместила на жилых домах управляющая компания ООО Горслужба. Его опубликовал один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«ООО «Горслужба» предупреждает о приближении низких температур наружного воздуха, в связи с чем, просит во избежание замораживания системы холодного водоснабжения принять все необходимые меры для предотвращения данной ситуации… В тариф на обслуживание общедомового имущества не входят услуги по размораживанию систем Х. С. При повторных вызовах по отогреву системы ХВС, ООО «Горслужба» будет вынуждена выставить дополнительную статью «Отогрев системы ХВС», — говорится в объявлении.