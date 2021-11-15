890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
МЧС вновь предупреждает жителей Карелии о надвигающемся снегопаде 4
22.12.2021 17:07
Форелеводческое хозяйство в Карелии наказали за выпуск непроверенной продукции 7
22.12.2021 13:02
Капремонт исторических домов-«сталинок» впервые начнется в Карелии в 2022 году 5
22.12.2021 11:00
Министр строительства Карелии подтвердил повышение взносов населения на капремонт в 2022 году 14
22.12.2021 10:35

Коммунальщики в Петрозаводске отказались бесплатно размораживать водопроводы в домах

Новости. Общество
06:40, 23 Декабря 2021
фото: © gorodvo.ru

Новости партнеров

Жителям Петрозаводска, в домах которых из-за морозов замерзают сети холодного водоснабжения, придется платить деньги за ликвидацию последствий возможных аварий.

Это следует из объявления, которое разместила на жилых домах управляющая компания ООО Горслужба. Его опубликовал один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«ООО «Горслужба» предупреждает о приближении низких температур наружного воздуха, в связи с чем, просит во избежание замораживания системы холодного водоснабжения принять все необходимые меры для предотвращения данной ситуации… В тариф на обслуживание общедомового имущества не входят услуги по размораживанию систем Х. С. При повторных вызовах по отогреву системы ХВС, ООО «Горслужба» будет вынуждена  выставить дополнительную статью «Отогрев системы ХВС», — говорится в объявлении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Римма
2021-12-23 08:13:09
ну правильно всегда такое было, только никто не уведомлял о платной разморозке. так то это работа и за нее платить надо
drug
2021-12-23 07:42:26
Офигеть !
Интересно кто из "неумников" такое мог придумать - брать деньги за разморозку системы ХВС ?
За систему ХВС в доме отвечает управляющая компания !
А трубы утеплены ?.
Надзорным органам стоит проверить данную компанию !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»