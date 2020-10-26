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Коммунисты Карелии отметят День Октябрьской революции автопробегом

Новости. Общество
15:19, 27 Октября 2020
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
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Вместо традиционной демонстрации 7 ноября коммунисты рсепублики проведут автопробег "Петрозаводск – Кондопога – Петрозаводск".

Карельское республиканское отделение политической партии "Коммунистическая партия РФ" организует 7 ноября марш-эстафету "Достойная встреча Великого октября". В День Октябрьской революции, 7 ноября, от площади Ленина в Петрозаводске, где состоится возложение цветов к памятнику вождю революции, отправится в Кондопогу автомобильная колонна, в составе которой будет не менее 10 машин.

Автомобили проедут по площади Ленина, проспекту К. Маркса, улице Правды, Ключевскому шоссе, улицам Репникова, Ключевой, Судостроительной, Кемской, Петрова, Гвардейской, Вытегорскому шоссе, улицам Лыжной, Ровио, Комсомольскому проспекту, Карельскому проспекту, Лесному проспекту, Суоярвскому шоссе. В Кондопоге колонна появится на Октябрьском проспекте, улице Советов, Комсомольской, площади Ленина, где также возложат цветы к памятнику, Первомайском проспекте и Октябрьскому шоссе. Конечная точка маршрута - площадь Кирова в Петрозаводск.

Цель марша-эстафеты коммунистов – напоминание жителям республики об исторической дате для страны. Акция также приурочена к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина.

 

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-27 15:22:09
Почему не субботником ?
кир
2020-10-27 16:03:33
протестанутый, вот именно. Как раньше.
Гость
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