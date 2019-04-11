ФОТО: Коммунисты Карелии отправили коробку с мусором в офис "Единой России"

Коммунисты и комсомольцы Карелии в поддержку комсомольцев Санкт-Петербурга отправили коробку, наполненную мусором, в приемную "Единой России" Северной столицы.

Карельское отделение КПРФ провело акцию в поддержку комсомольцев Санкт-Петербурга, которые несколько дней назад были задержаны во время визита в приемную "Единой России".

Четверо активистов пришли в приёмную, чтобы передать представителям партии власти символические "подарки" - две коробки мусора. В приложенном обращении указывалась ответственность "Единой России" за "мусорную" и другие антисоциальные реформы – увеличение НДС и повышение пенсионного возраста – сообщается в региональном отделении КПРФ.

В ответ сотрудники приёмной вызвали наряд полиции, который задержал молодых людей на месте. Комсомольцам было предъявлено обвинение в проведении несанкционированной акции.

Решением Октябрьского суда 9 апреля комсомолку Викторию Северину приговорили к 7 суткам административного ареста, комсомолец Феликс Петров приговорён к 40 часам исправительных работ. Секретарь Санкт-Петербургского городского комитета ЛКСМ РФ Владислав Карлов 11 апреля приговорён к 9 суткам административного ареста и 50 часам исправительных работ. Четвёртый комсомолец, Семён Жученко, был отпущен в день задержания.

Коммунисты и комсомольцы Карелии решили поддержать товарищей из Санкт-Петербурга и послать питерским единороссам такие же "подарки" по почте. Можно ожидать, что в партийную приемную "Единой России" в Петербурге в ближайшее время придут аналогичные посылки и из других регионов.