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Новости. Общество
14:05, 08 Февраля 2018

Коммунисты Карелии проведут митинг против губительной политики правительства

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В рамках всероссийской акции "За социальную справедливость!" в Петрозаводске состоится митинг, организованный республиканским отделением КПРФ.

В столице Карелии в воскресенье, 11 февраля состоится митинг в рамках всероссийской акции "За социальную справедливость!".

Как пояснили в карельском отделении КПРФ, цель мероприятия – привлечь внимание к губительной политике федеральных властей, которая привела к расслоению в обществе и массовому обнищанию населения.

"Фраза о социальной справедливости властей воспринимается сегодня, как издевательство над народом", - считает лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов.

"О какой социальной справедливости сегодня мы можем говорить, когда везде и всюду творится чиновничий беспредел? Когда коррупция, достигшая небывалых масштабов, разъедает все сферы жизни и ведёт страну в пропасть. Когда узкая прослойка олигархов захватила практически все природные ресурсы, все ключевые отрасли экономики, живёт за счёт ограбленного ими народа, а абсолютное большинство людей труда, ветеранов, пенсионеров и молодёжи вынуждены не жить, а выживать. Именно для олигархов власть обеспечивает всё возможное и невозможное, но не для нас. Зарплаты, пенсии, стипендии, налоги и поборы, платное образование и медицина, экология… - их эти проблемы мало касаются. Мы считаем, что только смена политического и экономического курса, возвращение государства к принципам социальной справедливости спасут нашу страну", - отметил он.

"Мы приглашаем всех неравнодушных жителей Петрозаводска и районов Карелии принять участие в акции протеста. Мы должны показать власти, что не намерены мириться с тем, что происходит сейчас в нашей стране", - добавил Евгений Ульянов.

Митинг состоится в воскресенье, 11 февраля с 13 до 14 часов на Студенческом бульваре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-02-08 18:33:52

Zim " В " сказать пока ещё не может , боится. ,растёт политик. Как и про местную " непонятную " власть то же самое , здесь же жить , зачем обостряться то . Валим на федералов всё, в обобщенном виде . Кстати , почему нет левых и нац.патриотических сил ??Тоже вопрос.
Zim
2018-02-08 17:22:46
А я не понял, Ульянов за Президента Путина или против Президента Путина? Это по мнению Ульянова Президент Путин довел страну до такого состояния, «Когда коррупция, достигшая небывалых масштабов, разъедает все сферы жизни и ведёт страну в пропасть», или Путин здесь не причём? Это он про нашего Президента Путина говорит: «губительная политика федеральных властей, которая привела к расслоению в обществе и массовому обнищанию населения», или про кого другого?
Ульянов, сказал А, может скажешь и Б, или это игра в попа Гапонна?
Гарик
2018-02-08 16:14:15
В чём правда то , Американец ,??? Послушай стихи красивой женщины и может что то поймёшь в этой жизни))))

https://ok.ru/video/664838476244
Гарик
2018-02-08 15:20:38
Так ведь и правильно говорит Ульянов , что дожили с коррумпированными и бестолковыми чиновниками и олигархами до "ручки" , скоро ножки у народа отвалятся. Что то надо менять в этой стране.
Американец , а что кто то лучше на примете есть ??? Не смеши . Прос...ли всё ((((((((((((((((((((((((((
Американец
2018-02-08 14:23:56
Ульянов! не смеши народ! и так смешно!
Лучше за дядю Г. агитируй, а то сольётся бедолага, так косячит на каждой пресс-конференции, что диву даёшся. Вы его откуда вытащили? Как можно было такого кадра в президенты двинуть?
zanoza
2018-02-08 14:23:44
Согласна-в стране и в нашем регионе бардак! Согласна и с тем,что основная масса людей выживает,а не живёт.Согласна и с тем,что страна погрязла в коррупции. Но очень сомневаюсь,что с приходом к власти коммунистов всё координально изменится.Нет такой власти чтобы для народа,всегда народ для власти.
deep
2018-02-08 20:22:54
zanoza, ну посмотреть интернет, там же все прописано: идёт с КПРФ целый блок патриотов, а ещё посмотреть на Красной линии поездки и встречи Грудинина по России. У них четкая программа: 20 шагов к достойной жизни. Пора с зомбоящиком завязывать.
Гарик
2018-02-08 15:31:48
zanoza, А кто сказал , что коммунисты к власти придут , кандидат беспартийный и вступать в партию не собирается ,программа у него есть , лекторат тоже , почитайте в интернете.)))))))))))))))))))))))
кир
2018-02-08 14:12:51
Мало ли, что вы считаете? Не будет этого в недоразвитой местности с холодным климатом, где работают "кое-какеры" по М.Задорнову.
Гость
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