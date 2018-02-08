Коммунисты Карелии проведут митинг против губительной политики правительства

В рамках всероссийской акции "За социальную справедливость!" в Петрозаводске состоится митинг, организованный республиканским отделением КПРФ.

В столице Карелии в воскресенье, 11 февраля состоится митинг в рамках всероссийской акции "За социальную справедливость!".

Как пояснили в карельском отделении КПРФ, цель мероприятия – привлечь внимание к губительной политике федеральных властей, которая привела к расслоению в обществе и массовому обнищанию населения.

"Фраза о социальной справедливости властей воспринимается сегодня, как издевательство над народом", - считает лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов.

"О какой социальной справедливости сегодня мы можем говорить, когда везде и всюду творится чиновничий беспредел? Когда коррупция, достигшая небывалых масштабов, разъедает все сферы жизни и ведёт страну в пропасть. Когда узкая прослойка олигархов захватила практически все природные ресурсы, все ключевые отрасли экономики, живёт за счёт ограбленного ими народа, а абсолютное большинство людей труда, ветеранов, пенсионеров и молодёжи вынуждены не жить, а выживать. Именно для олигархов власть обеспечивает всё возможное и невозможное, но не для нас. Зарплаты, пенсии, стипендии, налоги и поборы, платное образование и медицина, экология… - их эти проблемы мало касаются. Мы считаем, что только смена политического и экономического курса, возвращение государства к принципам социальной справедливости спасут нашу страну", - отметил он.

"Мы приглашаем всех неравнодушных жителей Петрозаводска и районов Карелии принять участие в акции протеста. Мы должны показать власти, что не намерены мириться с тем, что происходит сейчас в нашей стране", - добавил Евгений Ульянов.

Митинг состоится в воскресенье, 11 февраля с 13 до 14 часов на Студенческом бульваре.