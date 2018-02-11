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Новости. Политика
09:30, 11 Февраля 2018

Коммунисты Карелии сегодня выйдут на митинг против губительной политики правительства

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В рамках всероссийской акции "За социальную справедливость!" в Петрозаводске в 13.00 состоится митинг, организованный республиканским отделением КПРФ.

Как пояснили в карельском отделении КПРФ, цель мероприятия – привлечь внимание к губительной политике федеральных властей, которая привела к расслоению в обществе и массовому обнищанию населения.

"Фраза о социальной справедливости властей воспринимается сегодня, как издевательство над народом", - считает лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов.

"О какой социальной справедливости сегодня мы можем говорить, когда везде и всюду творится чиновничий беспредел? Когда коррупция, достигшая небывалых масштабов, разъедает все сферы жизни и ведёт страну в пропасть. Когда узкая прослойка олигархов захватила практически все природные ресурсы, все ключевые отрасли экономики, живёт за счёт ограбленного ими народа, а абсолютное большинство людей труда, ветеранов, пенсионеров и молодёжи вынуждены не жить, а выживать. Именно для олигархов власть обеспечивает всё возможное и невозможное, но не для нас. Зарплаты, пенсии, стипендии, налоги и поборы, платное образование и медицина, экология… - их эти проблемы мало касаются. Мы считаем, что только смена политического и экономического курса, возвращение государства к принципам социальной справедливости спасут нашу страну", - отметил он.

"Мы приглашаем всех неравнодушных жителей Петрозаводска и районов Карелии принять участие в акции протеста. Мы должны показать власти, что не намерены мириться с тем, что происходит сейчас в нашей стране", - добавил Евгений Ульянов.

Митинг состоится сегодня с 13 до 14 часов на Студенческом бульваре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-11 18:56:57
Горожанин, почему не по адресу? Это коммунисты для лохов позиционируют себя крепким и нерушимым союзом простолюдинов с нищебродами, а Грудинин мужик зажиточный - денег для электората хватит и на кашу, и на рыбники с морсом.
Zim
2018-02-11 16:19:21
Коммунисты, что, тупые - не догадываются, кто действительно определяет политику в стране, или трусливые, знают, но бояться, или лживые, говорят, что за Грудинина, но по факту работают на режим?
И кто пойдет за тупыми, трусливыми, или лживыми? Или у них есть другое объяснение?
циник
2018-02-11 19:22:40
Zim, "...говорят, что за Грудинина, но по факту работают на режим?...."
Коммунисты не тупые, а КПРФ, да лживые и все знают, и да работают на режим.
эдуард3
2018-02-11 14:58:48
В Никуда?!
(Обозреватель из народа обозрел).

Вернулся с Митинга, там все , как прежде.....
Подвижек нет и чистая тоска !
И кажется, что кто то тормозит, развитие движения
Которые идет сейчас, почти что, в никуда!

Слова прекрасны, речи длинны
Задора нет в глазах давно.
Все понимают безысходность
Того, что собираются ,хоть изредка, что бесполезно все равно?!

Лишь флаги красные с задором развивались
На белом фоне - блеск былой Величины.
Как много мы все потеряли
Раздав богатства всей Страны.

Теперь то что, махать бессильно
Без молодежи - снова не пришла!
Все меньше их и тают силы.....
Теперь Россия,в общем то, совсем не та!


циник
2018-02-11 13:39:35
Голодовку объявите, ..!
эдуард3
2018-02-11 12:37:21
Предсказание за час до события.
( обозреватель Эдуард3 обозрел и узрел )

Да, дорогие жители Петрозаводска
Которые на кухнях до сих пор сидят!
Еще имеете вы шанс дойти до Центра
И там все Тезисы - своею явкой поддержать!!!

Но думаю такого не случится
Рутинно будет, как всегда.
И человек всего лишь - двести наберется
А почему - так методы " борьбы" - уж хуже чем сейчас, то никуда!

Где музыка живая от Оркестра?!
Где блинчики и русский самовар?!
Где Шоу - молодежи - так привычней
Где сам к ГРУДИ - который б нас прижал?!

Вот я то к вас зайду, прочувствовать накал суровый?!
Обозреватель я - и должен видеть сам!
На чудо не надеюсь совершенно
И Однозначно - полевую кухню не увижу там!

Я шел в рядах средь вас на площадь к Юбилею
Затем писал - оркестр вы не смогли с собою взять!!!!!!
Так может сделали работу над ошибками скорее???
Я думаю, что нет - вы в старом веке задержались на Века?!

Приду - отчет здесь скину непременно
Обозреватель я иль так, для виду сам сходил.
Так все таки надеюсь - удивите непременно?!
Так хочется получше, как Груди который нас прижал?!,
ВСЕМ нам - Счастливо жить!
однозначно
2018-02-11 11:52:42
Полевую кухню с кашей элементарно организовать не могут, а на выборы лезут. Не пойду.
Горожанин
2018-02-11 17:54:52
однозначно, не по адресу. За кашей надо к тем, кто при власти и при деньгах
Илья
2018-02-11 11:47:26
На митинг придут немногие, надо коммунистам идти в народ,объяснять кто такой Грудинин и почему его поливают грязью, молодёжь вообще о нём ничего не знает, разговариваю в магазинах с кассиршами,так очень удивляются,что у нас есть в стране умные руководители,способные что-то изменить ,а не болтуны "жирики и мироновы"... ,которые 20 лет лапшу вешают и служат ЕР.....доведшую Родину до печального итога,где воровство и коррупция уже как должное и перед выборами: опять посадят нескольких человек,но главное звено останется и будет дальше пилить и властвовать....,извините....ну а допинг-скандал это уже совсем никуда не годится,чиновники вместо развития спорта решили что можно по "другому" выигрывать,но не прошло,ещё не всё до конца известно,но и этого уже достаточно....
циник
2018-02-11 14:44:22
Илья, Если бы ты знал, сынок, как поливают грязью Путина в народе. Но кассирши пойдут голосовать за него. Кто бы тебе еще объяснил, что Путин и Грудинин братья навек. И что в буржуазном обществе, буржуазные выборы ни играют никакой роли. Аминь.
Zim
2018-02-11 10:54:22
Утверждение: «Правительство должно нести больше ответственности за то, чтобы все граждане были обеспечены», высшая степень согласия: Россия – 41,9% опрошенных, Украина – 44,9%, Бразилия – 39%, Германия – 12%, США - 8,5%.

Утверждение: «Государственную собственность в бизнесе и промышленности нужно увеличить», высшая степень согласия: Россия – 23% опрошенных, Украина – 25%, Бразилия – 18,2%, Германия – 4,1%, США – 2,3%.

Утверждение: «Доходы должны быть в наибольшей степени равными», высшая степень согласия: Россия – 34,4% опрошенных, Украина – 32,3%, Бразилия – 25,9%, Германия – 16,3%, США – 9,2%.

Утверждение: «Тяжелая работа не приносит успех – это дело удачи и связей», высшая степень согласия: Россия – 8,1% опрошенных, Украина – 9,6%, Бразилия – 13,9%, Германия – 3,7%, США – 3,6%.

И где лучше живут? Какие стремления и действия действительно делают жизнь людей лучше?
Сеня
2018-02-11 10:13:29
Так о чём речь то коммунисты , о губительном курсе правительства или всё же президента, ??? Сами то определитесь , потом народу скажите,
Гость
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