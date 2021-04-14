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Коммунисты в райцентре Карелии потребовали от властей привести памятник Ленину в порядок

Новости. Общество
07:00, 15 Апреля 2021
фото: КПРФ Пудож
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В Пудоже коммунисты обратились к руководству района с требованием восстановить памятник Ленину к 151 годовщине со дня рождения вождя.

Как пишут в паблике «КПРФ Пудож» 22 апреля весь мир отмечает 151 годовщину со дня рождения выдающего человека 20 века В.И. Ленина. В День космонавтики, 12 апреля, местные коммунисты возложили цветы к памятнику в честь 60-летия полета первого человека в космос. Но состояние монумента вызвало у участников акции далеко не праздничное настроение.

«Было просто стыдно за такое состояние памятника. При реконструкции площади не хватило средств на восстановление памятника или уважения к пудожанам. Один из сидевших на скамейке у памятника сказал, скажите спасибо, что он еще не снесен. Такой отношение власти к истории страны порождает безразличие у людей», - пишут в паблике.

Пудожский районный комитет обратился к главе района с требованием привести памятник В.И. Ленина в надлежащий вид к 22 апреля.

«Не позорьте себя и власть, бездействие не повысило авторитета еще никому», - говорится в обращении пудожских коммунистов.

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