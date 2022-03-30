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Комната-студия: «за» или «против»

Новости. Общество
12:27, 06 Апреля 2022

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Почему покупатели все чаще выбирают квартиры с комнатой-студией?

В строительной компании Баренц Групп отмечают взрывной рост продаж квартир, в которых спроектированы комнаты-студии. Почему так происходит, и в чем основные преимущества такого жилья? Мы спросили у тех, кто купил и живет в квартире, где есть комната — студия.

«Главное преимущество — это воздух. Открытая планировка дает именно это чувство — чувство воздуха, когда любая комната — студия кажется большой и светлой, в ней легко дышится». (Ольга М., обладательница квартиры в ЖК «Курс на Варкауса»).

«Много свободного пространства, нет углов, дверей и стен, зато много полезной площади. При этом гораздо больше возможностей экспериментировать с интерьером. Ремонт дает простор для творчества». (Евгения С., дизайнер интерьеров).

 

«Комната-студия, это возможность быть вместе с близкими людьми. Я, например, люблю готовить в присутствии семьи, а не закрывшись на отдельной кухне. Теперь я больше времени провожу с семьей, с детьми». (Анна, обладательница квартиры в ЖК «Иволга» на Древлянке).

«Я — творческий человек с быстрым ритмом жизни. Мне гораздо комфортнее находиться в комнате-студии, потому что она действительно вдохновляет на творчество, ведь здесь больше света, пространства и воздуха». (Александр, новосел в ЖК «Свиристель» на Кукковке).

 

И, наконец, специалисты отдела продаж строительной компании Баренц Групп отметили еще одно важное преимущество, — это доступная цена по сравнению с другими типами квартир, ведь, как правило, квартиры с комнатой-студией стоят дешевле.

Сейчас квартиру можно приобрести по низкой ставке, от 4,7%. Успейте за квартирой мечты!

Выбрать интересующий район, посмотреть квартирографию, ознакомиться с вариантами планировок Вы можете на сайте barenz.group

Задать все интересующие вопросы Вы можете, позвонив в отдел продаж новостроек: 331-331.

 

* Условия кредитования

• Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);

• Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика / созаемщика / поручителя;

• В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.

Требуемые документы

Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:

• Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

• Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала (Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи)

Страхование

• Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

• Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

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