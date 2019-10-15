Компанией, банкротства которой добивается УФНС, заинтересовалась прокуратура

Карельская горнодобывающая компания «Евростройгрупп-Диабаз», банкротства которой добивается УФНС, вызвала претензии еще и у прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что на предприятии имелась задолженность перед работниками на общую сумму свыше 600 тыс. рублей.

В отношении директора предприятия решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В июне Арбитражный суд принял к производству заявление УФНС о банкротстве компании, а затем наложил запрет на совершение сделок с транспортными средствами и недвижимостью фирмы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".