Компании розничной торговли предупредили о росте цен из-за контрсанкций

Законопроект о контрсанкциях, принятый Госдумой в третьем чтении, может негативно отразиться на ценах в ритейле из-за роста издержек торговых сетей.

Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), передает "Интерфакс".

"Мы считаем, что законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего, по причине роста издержек торговли на усиление мер внутреннего контроля, проверок внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциальных возможных штрафных санкций. Это наша позиция по так называемым контрсанкциям", - сказал журналистам представитель АКОРТ.

"Безусловно, мы как ассоциация очень обеспокоены обескуражены и возмущены подходом, который демонстрирует наше государство в части ответов на санкционные меры антироссийские. Эти контрсанкции, безусловно, создают дополнительное негативное экономическое воздействие на торговлю, оказывают давление, совершенно неконструктивное. Больше всего огорчает, что эти санкции продуцируются и формулируются внутри страны. То у нас была внешняя какая-то история, то теперь внутренняя. Между молотом и наковальней оказывается бизнес, в том числе розничная торговля", - отметил он.

В то же время сами антироссийские санкции затрагивают ритейл только косвенно.

"В числе компаний нашей ассоциации нет американских юридических лиц, все зарегистрированы в России и напрямую не попадают под ограничительные меры. Тем не менее, санкции могут оказать на ритейловые организации косвенное воздействие. В частности, предусмотрена возможность, опасность внесения в "черный список" неамериканских компаний, которые нарушают принятые санкции, то есть осуществляют существенные сделки с запрещенными контрагентами", - сказал представитель АКОРТ.

Еще один риск связан с менеджментом неамериканских компаний с американским гражданством, добавил он.

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.

Согласно принятому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств. Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.