Компании "ТСО-1" и "ТСО-2" в Карелии задолжали своим работникам более 4,5 млн рублей

Государственная инспекция труда в Карелии выявила задолженность по заработной плате перед работниками ООО "ТСО-1" и ООО "ТСО-2".

В ходе проверок инспекция выявила факт нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы работникам предприятий за май и июнь 2018 года.

"На момент проверки было установлено, что работодатель, в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ, не выплатил в установленный срок 90 работникам ООО "ТСО-1" заработную плату за май, июнь 2018 г. в размере 2 844 636 рублей 77 коп., 74 работникам ООО "ТСО-2" заработную плату за май, июнь 2018 г. в размере 1 701 986 рублей 76 коп.", - сказано в сообщении инспекции.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Кроме того, материалы проверок направлены в региональное управление Следственного комитета.