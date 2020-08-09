Компания "Баренц Групп" наградила победителей викторины, которые выиграли квартиры в новостройках

Обладателями двух квартир в новостройках Петрозаводска стали жители районов, которые выиграли в викторине "Карелия – наш родной край" к 100-летию республики.

Компания "Баренц групп" выступила партнером популярной викторины "Карелия – наш родной край", которая проводилась Фондом поддержки и развития этнокультурных инициатив к 100-летию республики. Целью викторины было сделать так, чтобы как можно больше людей окунулись в историю Карелии, ее культуру. Участники викторины получили ценные призы: автомобили, смартфоны, планшеты, холодильники, кофе-машины и даже квартиры в новостройках.

Как рассказал заместитель директора "Баренц групп" Илья Журавлев, компания стала официальным партнером викторины "Карелия – наш родной край" и предоставила для розыгрыша две квартиры в новостройках Петрозаводска.

Это 1-комнатная квартира в жилом комплексе "Свиристель", который расположен в микрорайоне Кукковка-3, в конце Комсомольского проспекта.

А также 2-комнатная квартира в жилом комплексе "Народный" на улице Профсоюзов в Пятом поселке.

И вот, 7 августа состоялось официальное награждение победителей викторины, которым достались те самые квартиры. Оказалось, что оба победителя – жители районов Карелии.

Иван Алексеевич из поселка Видлица Олонецкого района выиграл 1-комнатную квартиру в ЖК "Свиристель", Дмитрий Владимирович из Сортавала – 2-комнатную квартиру в ЖК "Народный".

Компания "Баренц Групп" от души поздравила победителей викторины с этим важнейшим событием.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Застройщик ЖК "Свиристель" – ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке sviristel.barenz.group/documents