Мечтаешь о собственной квартире – ответь на вопрос о Карелии

К столетию Республики Карелия Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив проводит викторину на знание родного края.

С 25 июня по 1 июля 2020 года необходимо получить бланк с пятью вопросами, посвященных истории, культуре, традициям народов Карелии. Среди правильно ответивших на эти вопросы будут разыграны:



• 10 автомобилей;

• 4 квартиры в Петрозаводске;

• и еще 300 призов, среди которых телевизоры, холодильники, стиральные машины, смартфоны, планшеты, кофеварки, соковыжималки и многое другое.

Участниками викторины могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и зарегистрированные на территории Республики Карелия.



Получить бланк викторины можно в пунктах выдачи с 25 июня – https://wiki-karelia.ru/media/uploads/2020/06/11/obvbiq.xlsx

Призовой фонд начнут разыгрывать уже в первый день викторины – 25 июня. Победитель получит новенькую Chevrolet Niva.



Подробности: wiki-karelia.ru/viktorina



Телефоны горячей линии: 8(8142) 26-54-99; +79214660625



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