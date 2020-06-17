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Мечтаешь о собственной квартире – ответь на вопрос о Карелии

Новости. Экономика
15:23, 18 Июня 2020
фото: © Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив
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К столетию Республики Карелия Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив проводит викторину на знание родного края.

С 25 июня по 1 июля 2020 года необходимо получить бланк с пятью вопросами, посвященных истории, культуре, традициям народов Карелии. Среди правильно ответивших на эти вопросы будут разыграны:

• 10 автомобилей;
• 4 квартиры в Петрозаводске;
• и еще 300 призов, среди которых телевизоры, холодильники, стиральные машины, смартфоны, планшеты, кофеварки, соковыжималки и многое другое.

Участниками викторины могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и зарегистрированные на территории Республики Карелия.

Получить бланк викторины можно в пунктах выдачи с 25 июня – https://wiki-karelia.ru/media/uploads/2020/06/11/obvbiq.xlsx

Призовой фонд начнут разыгрывать уже в первый день викторины – 25 июня. Победитель получит новенькую Chevrolet Niva.

Подробности:  wiki-karelia.ru/viktorina

Телефоны горячей линии: 8(8142) 26-54-99; +79214660625

#викторина #столетиекарелии #юбилейреспублике 

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