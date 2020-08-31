Компания "Баренц Групп" поздравляет с 1 сентября и приглашает на праздник в честь Дня знаний

Праздник, посвященный началу нового учебного года, состоится 1 сентября в 14 часов на площадке жилого комплекса "Иволга" на бульваре Интернационалистов.

"Дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители и педагоги! От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года. Пусть он будет успешным и плодотворным! Всем ученикам мы желаем увлекательных уроков, ярких перемен, хороших друзей, интересных событий. Учителям и родителям - здоровья, мудрости, терпения, радости общения с детьми и творческих успехов. Добро пожаловать в новый учебный год!".

Компания "Баренц Групп" приглашает начать новый учебный год вместе. Но не уроками, а веселым праздником в честь Дня знаний!

Праздновать начало учебного года в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке уже стало доброй традицией. В прошлом году на День знаний здесь собрались сотни ребятишек со всего микрорайона. Было так весело, что никто не хотел расходиться.

В этом году компания "Баренц Групп" также подготовила для ребят много интересного. Будут ростовые куклы, конкурсы и, конечно, подарки!

Праздник, посвященный началу нового учебного года, состоится 1 сентября в 14 часов на площадке ЖК "Иволга" на бульваре Интернационалистов. Приглашаются все желающие!