Компания "Баренц Групп" запускает работу "Безопасного офиса"

Строительная компания будет работать с клиентами в режиме бесконтактного общения.

Офис компании "Баренц Групп" в Петрозаводске на пр. Карла Маркса, 1а открывает свои двери для посетителей в режиме бесконтактного общения.

Помещение переоборудовано таким образом, чтобы исключить прямые контакты менеджеров с клиентами, - общение будет вестись через окошки, а сам офис регулярно дезинфицироваться.

Кроме этого, менеджеры компании "Баренц Групп" по необходимости выезжают к клиентам на дом, а также проводят индивидуальные экскурсии по жилым комплексам посредством «безопасного офиса» - в режиме видеоконференции.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме самоизоляции, поэтому строительство жилых комплексов в настоящее время ведется на всех площадках. На сегодняшний день строительная компания "Баренц Групп" ведет строительство во всех районах Петрозаводска – на Древлянке, Кукковке, в Центре и Пятом поселке, на набережной Варкауса. Практически все эти стройки находятся в завершающей стадии – в 2020 году ключи от новых квартир будут передаваться дольщикам.

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам (после 15.04.2020 года), а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных

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