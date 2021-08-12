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Компания Gubkin-innvation и научно-исследовательский технологический парк Шарджи заключили стратегическое соглашение о партнерстве

Новости. Общество
15:03, 16 Августа 2021
фото: © Пресс-служба МИП «Губкин Инновации»

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В августе 2021 года компания Gubkin-innvation и научно-исследовательский технологический парк Шарджи (SharjahResearchTechnologyandInnovationPark (SRTIP, ОАЭ) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве.

Подписание взаимодействия прошло в рамках реализации международной программы «Финансово-бизнес Ассоциация Евроазиатского сотрудничества» по поддержке российских производителей и технологий на территории стран Африки и Ближнего Востока.

Соглашение с SharjahResearchTechnologyandInnovationParkподписанное для продвижения технологии GUBKIN-INNOVATION по утилизации отходов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, подтверждает признание разработок компании экспертами и руководством SRTIP.

В рамках партнерства компания Gubkin-innvation получает дополнительные возможности для увеличения сотрудничества с представителями бизнеса, производственными и финансовыми организациями и государственными структурами на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки.

Так, стороны запланировали расширение научно-производственной кооперации и создание современного полигона для проведения испытаний по утилизации отходов, в том числе сложных промышленных. Помимо этого, компании готовы приступить к реализации пилотных проектов Gubkin-innvation на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки и организовать на ближневосточной территории процесс сертификации продукции по международным стандартам.

Первым партнером, уже подтвердившим намерения по внедрению оборудования, разработанного на основе технологии Gubkin-innvation, стала компания «BEE`AH», резидент SRTIP и крупнейшая организация на Ближнем Востоке по обработке отходов.

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