Компания из Красноярска намерена перерабатывать в Карелии промышленные отходы

Производство по переработке отходов планируется разместить в поселке Надвоицы.

О планах красноярской компании открыть в Карелии производство по переработке промышленных отходов стало известно на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, которое состоялось накануне Нового года в республиканском министерстве экономического развития и промышленности. На заседании совета выступил генеральный директор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев, который рассказал о планах корпорации по сопровождению инвестиционных проектов на 2019 год.

По словам Савельева, в минувшем году интенсивно велась работа по осуществлению поиска и подбора проектов потенциальных резидентов промышленной площадки в Петрозаводске, промышленного парка в Надвоицах, а также территорий опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" и ТОСЭР "Кондопога". "На сегодняшний день ведутся переговоры по размещению производств на данных объектах с компаниями из Карелии и других регионов России. Так, например, на территории полигона Надвоиц компания из Красноярска планирует разместить производство по переработке промышленных отходов", - говорится в официальном сообщении Корпорации развития Карелии.