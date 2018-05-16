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Новости. Общество
15:59, 16 Мая 2018

"К-Моторс" приглашает на презентацию  Skoda Kodiaq российской сборки

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Первый семейный внедорожник  Kodiaq стал ближе.

Вы сможете на своем опыте убедиться, с какой легкостью автомобиль справляется практически с любыми повседневными задачами.

Мы приготовили для Вас возможность испытать Skoda KODIAQ в условиях в условиях асфальтированной трассы, внедорожья и массу интересных сюрпризов.

Skoda KODIAQ становится ближе. Вы будете удивлены, насколько!

В программе:

  • Презентация нового автомобиля
  • Динамичный тест-драйв
  • Атмосфера праздника и развлекательная шоу-программа
  • Конкурсы и подарки
  • Криошоу и аквагрим
  • Вкусные угощения

Вход свободный!

Время и место проведения: 19 мая в 13.00 в ДЦ SKODA К-Моторс по адресу Лесной пр., 55

Подробности по телефону (8142) 59-33-99.

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