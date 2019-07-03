Компания, планирующая строить дата-центр в Карелии за 8 млрд рублей, задолжала по налогам

Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.

На официальном Интернет-портале органов исполнительной власти Карелии появилась новость о подписании соглашения о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab).

Сообщается, что московская фирма заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг. По информации пресс-службы правительства РК, компания приобретает 6 га земли на территории бывшего НАЗа и к концу 2020 года планирует построить базовую площадку дата-центра. Уточняется, что ООО "ДИСИЛЭБ" собирается вложить на первом этапе в развитие "облачных" технологий около 8 млрд рублей – это стоимость строительства и закупаемого оборудования.

Для более полной информации мы обратились к сайту DC Lab, где указывается, что DC Lab управляет центрами обработки данных на двух площадках: дата-центра на территории особо экономической зоны "Дубна" в Московской области; дата-центра "Надвоицы" на территории TOZER, Республика Карелия. Инфраструктура позволяет предлагать конечным пользователям все виды услуг в высокозащищенной, эффективно охлаждаемой, мощной и экологичной среде с доступом к услугам мирового класса 24/7".

Ничего себе! Оказывается, в Надвоицах уже существует ЦХОД (центр хранения и обработки данных) мирового уровня! Сайт компании не сообщает, что такое TOZER, но не сложно предположить, что так с ошибкой было указано сокращение территории опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР. Странным показалось и то, что информация о дата-центре дана не в будущем, а в настоящем времени.

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