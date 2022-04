Компания, разработавшая игру в танчики, уходит из России

Компания Wargaming, разработавшая компьютерные и мобильные игры World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии.

Как сообщает Wargaming 4 апреля, компания прекращает операционную деятельность в России и Белоруссии. Бизнес с 31 марта передан петербургской фирме Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming, пишет 47news.

«Во время переходного периода live-продукты компании останутся доступны в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем», — говорится в сообщении компании.

Закрытие офиса Wargaming в Минске уже началось. Сотрудникам обещаны максимально возможная компенсация и поддержка.

Wargaming — один из крупнейших издателей и разработчиков игр. Компания была основана белорусским предпринимателем Виктором Кислым в 2011 году. За это время она выпустила такие продукты как World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, Total War: Arena и другие. Штаб-квартира компании расположена на Кипре.