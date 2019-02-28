10:38, 28 Февраля 2019
Компания "ТехРент" в Петрозаводске начала готовить технику к весенне-летним работам
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С начала года с дорог города "ТехРент" вывез более 30 тысяч тонн снега.
Последние недели февраля морозная погода сменяется оттепелью. Частые перепады температур превращают город то в море, то в каток, что значительно осложняет подрядчику проведение уборочных работ.
Весна все чаще напоминает о своем приближении. Пора готовиться к весенне-летнему сезону.
Поинтересовались у директора подрядной организации Бориса Сидорова, как проходит подготовка к весенним работам, узнали, насколько снежная зима может осложнить уборку весной.
В какие сроки ООО "ТехРент" должен начать и завершить весеннюю уборку, читайте здесь.
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