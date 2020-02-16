Компанию в Карелии оштрафовали за вывоз леса в Финляндию без документов

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Карелии выявили на территории Костомукшского городского округа предприятие, осуществляющего транспортировку древесины из России в Финляндию с нарушением законодательства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что представители ООО "Карелиан Вуд Кампани" вывозили лес из России в Финляндию без сопроводительных документов.

"17 февраля 2020 года вступило в силу постановление Мирового суда судебного участка № 2 Костомукши в отношении указанного юридического лица. ООО "Карелиан Вуд Кампани" признано виновным в совершении административного правонарушения, - говорится в сообщении погрануправления. ФСБ России по Карелии.

Компания получила штраф в 250 тысяч рублей.

Ранее пограничники в Карелии пограничники нелегальных рыбаков.