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Компанию в Карелии оштрафовали за вывоз леса в Финляндию без документов

Новости. Криминал
11:50, 17 Февраля 2020
фото: © ТАСС/Юрий Белинский
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Сотрудники погрануправления ФСБ России по Карелии выявили на территории Костомукшского городского округа предприятие, осуществляющего транспортировку древесины из России в Финляндию с нарушением законодательства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что представители ООО "Карелиан Вуд Кампани" вывозили лес из России в Финляндию без сопроводительных документов.

 "17 февраля 2020 года вступило в силу постановление Мирового суда судебного участка № 2 Костомукши в отношении указанного юридического лица. ООО "Карелиан Вуд Кампани" признано виновным в совершении административного правонарушения, - говорится в сообщении погрануправления. ФСБ России по Карелии.

 Компания получила штраф в 250 тысяч рублей.

Ранее пограничники в Карелии пограничники нелегальных рыбаков.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-17 12:43:34
Возят десятками лет и что? Эдуард Петров при правлении Худилайнена расследование телевизионное провел в Сортавальском районе и что? И ничего. Власть не отреагировала.
zanoza
2020-02-17 12:04:32
Как такое могло быть без участия таможенной службы? Давайте назовём всех "героев" данного правонарушения, а то у нас с головкой сыра или с десятком яиц через границу нельзя, а с полным лесовозом можно!
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