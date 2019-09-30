В Карелии пограничники поймали нелегальных рыбаков

Пограничники выявили 8 нарушителей из Москвы и Московской области, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Граждане ловили и заготавливали рыбу в пограничной зоне без уведомления подразделения. Двое нарушителей не имели документов.



По результатам разбирательства указанные лица были оштрафованы.