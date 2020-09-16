Компенсации процентов по кредитам получат предприятия легкой промышленности

"Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 г. для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 млрд руб.", – говорится в сообщении на сайте правительства.

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