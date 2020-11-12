Жители поселка Тиурула на границе Карелии и Ленобласти остались перед зимой без дров.

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района Карелии бьют тревогу: они не могут обеспечить себя дровами перед наступлением зимы. "Администрация Хийтольского сельского поселения, к которому относится наш поселок, на замке из-за карантина, - рассказал "Столице на Онего" один из местных жителей Александр Талья. - Непонятно, где вообще купить дрова - одна доставка из Лахденпохья, где есть фирма, выдающая квитанцию для получения компенсации, будет стоить самой компенсации, но туда еще доехать надо, а общественный транспорт в поселок не ходит. Стоимость дров уже исчисляется пятизначными цифрами - машина неколотых чурок стоит от 10 тысяч! Компенсация - максимум 3 тысячи".

Обеспокоенность Александра Тальи разделяют и остальные жители поселка. По их словам в Тиурула живет много ветеранов труда и инвалидов. "Компенсациями соцзащиты печки не натопишь!". – возмущаются в поселке, расположенном на границе с Ленинградской областью.