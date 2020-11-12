890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек 3
Сегодня 09:15
Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19 1
12.11.2020 22:00
Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян 6
12.11.2020 19:10
Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам 4
Сегодня 08:55
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 12:35
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента 15
12.11.2020 16:00

"Компенсациями соцзащиты печки не натопишь!"

Новости. Общество
13:00, 13 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Жители поселка Тиурула на границе Карелии и Ленобласти остались перед зимой без дров.

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района Карелии бьют тревогу: они не могут обеспечить себя дровами перед наступлением зимы. "Администрация Хийтольского сельского поселения, к которому относится наш поселок, на замке из-за карантина, - рассказал "Столице на Онего" один из местных жителей Александр Талья. - Непонятно, где вообще купить дрова - одна доставка из Лахденпохья, где есть фирма, выдающая квитанцию для получения компенсации, будет стоить самой компенсации, но туда еще доехать надо, а общественный транспорт в поселок не ходит. Стоимость дров уже исчисляется пятизначными цифрами - машина неколотых чурок стоит от 10 тысяч! Компенсация - максимум 3 тысячи".

Обеспокоенность Александра Тальи разделяют и остальные жители поселка. По их словам в Тиурула живет много ветеранов труда и инвалидов. "Компенсациями соцзащиты печки не натопишь!". – возмущаются в поселке, расположенном на границе с Ленинградской областью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-13 13:16:07
Социальное государство с антисоциальными компенсациями! Зато олигархов становится всё больше, им нужнее, а народ потерпит, не бари. Взывать к благоразумию и совести совсем некого!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 12:35
Когда лениться не грех
Сегодня 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 4
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»