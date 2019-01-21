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Новости. Общество
09:55, 21 Января 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Компенсацию на покупку комплекта спутникового ТВ в Карелии получили 10 семей

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В связи с переходом на цифровое эфирное телерадиовещание некоторым жителям республики в отдаленных поселках, где нет сигнала цифрового телевидения, предусмотрена компенсация на приобретение и установку комплекта спутникового ТВ.

Напомним, право на компенсацию до 6 тыс. рублей имеют малообеспеченные семьи и ветераны Великой Отечественной войны. На это выделено более 5 млн рублей из республиканского бюджета.

Перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифровым эфирным телерадиовещанием, размещен на сайте Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

"Правом на получение компенсации на приобретение и установку комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования уже воспользовались 10 семей, проживающих в Карелии", - рассказали в пресс-службе карельского правительства.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-01-21 10:16:19
Т.е. малообеспеченные, что не могут купить приставку за 600-1000р получат полную компенсацию. И подключатся бесплатно. А малообеспеченные, что вынуждены приобретать комплект за 6-10т.р. получат лишь частичную компенсацию. Затем заплатят за установку и будут платить за пользование.
Справедливо!
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