Компенсацию на покупку комплекта спутникового ТВ в Карелии получили 10 семей

В связи с переходом на цифровое эфирное телерадиовещание некоторым жителям республики в отдаленных поселках, где нет сигнала цифрового телевидения, предусмотрена компенсация на приобретение и установку комплекта спутникового ТВ.

Напомним, право на компенсацию до 6 тыс. рублей имеют малообеспеченные семьи и ветераны Великой Отечественной войны. На это выделено более 5 млн рублей из республиканского бюджета.

Перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифровым эфирным телерадиовещанием, размещен на сайте Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

"Правом на получение компенсации на приобретение и установку комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования уже воспользовались 10 семей, проживающих в Карелии", - рассказали в пресс-службе карельского правительства.