Комсомольцы прошлого, настоящего и будущего, с праздником!

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов поздравил комсомольцев с годовщиной создания молодежной организации.

29 октября 2020 года отмечается 102-я годовщина со дня создания Ленинского комсомола.

"Хочу поздравить всех комсомольцев с праздником: ветеранов комсомола и нынешнюю молодежь, которая идет бок о бок с КПРФ, - сказал Евгений Ульянов. - Я не называю комсомольцев бывшими, потому бывших комсомольцев не бывает. Комсомолец – это состояние души, это молодость, стремление, вера в себя и в идеалы добра и справедливости.

В наше время комсомол возродился под названием "Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации". В Карелии существует его региональное отделение. Сегодняшняя молодежная организация – это надёжный кадровый резерв партии, школа жизни для борцов для права трудящихся. Комсомольцы - движущая сила КПРФ, генераторы идей, ярких и запоминающихся акций. С праздником, комсомольцы прошлых лет! С праздником, сегодняшние комсомольцы!".