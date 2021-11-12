Кому и как будут выплачивать «коронавирусные» компенсации за ноябрьские каникулы в Карелии

Налоговая служба Карелии разъяснила, как работодатели и работники получат обещанные компенсации за вынужденный простой во время длинных выходных в начале ноября.

Очередные «коронавирусные» каникулы вводились по всей России в период с 30 октября по 7 ноября. В это время было закрыто большинство предприятий и учреждений, но работодателям было предписано выплатить своим работникам зарплату в полном объеме.

По оценке правительства России потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки, а за весь период каникул эта сумма достигла 60 млрд рублей. Больше всего пострадали отрасли, в которых, в основном заняты предприятия малого и среднего бизнеса и социально ориентированные предприятия.

Чтобы компенсировать эти убытки хотя бы для выплаты зарплаты работникам, власти решили пойти тем же путем, что и весной прошлого года, когда вводился локдаун. Работодателям обещали единовременные выплаты в размере одного МРОТ на каждого работника.

В Карелии требуемым критериям соответствуют лишь 2,4 тыс. заявителей. «Коронавирусные» деньги за вынужденные каникулы получит 10,3 тыс. работников.

Размер субсидии определяется по определенной формуле.

Подробнее об этом читайте в статье «Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы».