Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии

Кондопожский ЦБК возглавил рейтинг промышленных предприятий Карелии по версии газеты "Деловой Петербург" и экспертов Высшей школы экономики.

В сентябре в Санкт-Петербурге был представлен Рейтинг промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа и состоялось награждение лауреатов, ставших лидерами в своих субъектах. Рейтинг "Предприятие года – 2020" был подготовлен редакцией газеты "Деловой Петербург" совместно с экспертами Высшей школы экономики: проанализированы данные за 2019 год по 600 предприятиям, 100 из которых вошли в итоговый рейтинг, а 20 из них определены как лидеры в номинациях.

АО "Кондопожский ЦБК" стало лауреатом рейтинга в своей подгруппе и вошло в топ-3 предприятий лесопромышленного комплекса Республики Карелия.

Об итогах работы Кондопожского ЦБК за 8 месяцев 2020 года, о сырьевом обеспечении комбината и сбыте продукции, о перспективных планах и прогнозах развития отрасли читайте здесь.