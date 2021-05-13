Кондопожский ЦБК планирует выпускать новые виды продукции

Кондопожский ЦБК, который готовится к масштабной модернизации производства, уже приступил к обновлению техники и оборудования.

На комбинате заработал новый портальный кран — он позволит увеличить производительность порта и оптимизировать логистику в Кондопожской губе Онежского озера.

По словам генерального директора ООО «Карелия Палп» Юрия Айвазова, предприятие готовится к масштабной диверсификации производства.

По его словам, в перспективе доля газетной бумаги в общем объеме производства ЦБК будет составлять не более 25%. Кроме бумаги для печати комбинат выпускает другие виды продукции, в том числе, упаковочную бумагу. Ее доля уже достигает 25-50% в месяц в зависимости от заказов.

«Также мы будем выпускать товарные виды целлюлозы, что нам позволит заглянуть в далекое будущее, — сообщил гендиректор „Карелия Палп“, — Рост спроса на целлюлозу позволит нам зайти на этот рынок. Для этого нам необходимо модернизировать и дополнить оборудование комбината. Это будет очень масштабная модернизация».

Подробности читайте в статье «Заглянуть в будущее».