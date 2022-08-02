Кондопожский ЦБК в Карелии намерен на 30% увеличить производство после модернизации

Техническое перевооружение и выпуск новых видов продукции позволит Кондопожскому ЦБК увеличить производство на 30%.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на предприятие.

По его словам, в этом году инвестиции в модернизацию комбината составят 1,3 млрд рублей.

В числе примеров технического перевооружения ЦБК глава Карелии назвал новую производственную линию для выпуска офисной бумаги.