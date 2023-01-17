Кондопожский ЦБК восстанавливает работу предприятия после ночного пожара

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, который входит в группу копаний «Карелия Палп», проводит восстановительные работы после возгорания, произошедшего в ночь на 31 января.
Как рассказали на Кондопожском ЦБК, где в ночь на 31 января произошел пожар, машины последовательно возвращаются в работу, после чего предприятие выйдет на полную мощность.
«Последствия устраняются. Пострадавших нет. На предприятии создана комиссия, расследующая причины», — прокомментировали ЧП в руководстве предприятия.
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