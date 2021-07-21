Конфискацию автомобилей могут ввести за нелегальную перевозку табака

Минпромторг РФ предложил ввести законодательную норму о конфискации автомобиля, который использовался для перевозки нелегальной табачной продукции.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Меры по борьбе с контрафактом сигарет обсуждались на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. «Минпромторг России предложил рассмотреть возможность введения нормы конфискации автомобильного транспорта, задействованного для перевозки нелегальной табачной продукции», — говорится в сообщении. По оценке министерства, ряд факторов способствовал росту поставок нелегальных сигарет в 2021 году — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».