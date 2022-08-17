Конфликт между рыбаками в Карелии и ладожской нерпой имеет решение

Специалист предложил, как можно компенсировать испорченные сети и съеденный улов рыбакам на Ладожском озере.

Ладожская нерпа — эндемик крупнейшего озера Карелии — находится под охраной государства и стабильно увеличивает свою численность. В то же время вновь вспыхнул старый конфликт между нерпой и рыбаками, которые обвиняют тюленей в порче улова и сетей.

Доктор биологических наук Николай Медведев, изучающий ладожскую нерпу с 1989 года, предложил решение этой проблемы.

«Многие рыбаки предлагают радикальное решение проблемы — убрать нерпу из Красной книги, как это было в свое время. Насколько он эффективен? Мы уже отстреливали нерпу, а потом пришлось ее охранять. Возможный выход из сложившейся ситуации мне видится в другом — в случае, когда охраняемое животное наносит экономический ущерб, выплачивать пострадавшей стороне компенсацию. Было бы логично, если государство, взявшее под свою охрану животное, выплачивало компенсацию рыбакам, чтобы снизить напряжение», — объяснил специалист.

Также Николай Медведев рассказал о неожиданном значении тюленей для экологического мониторинга крупнейшего пресноводного водоема Европы и о том, можно ли сделать нерпу брендом Карелии. Обо всем этом читайте в статье.