Конфликт родственников закончился убийством в Петрозаводске

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в подъезде жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ночь на 20 февраля 2021 года 50-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире затеял конфликт с 69-летним родственником.

Зачинщик ссоры ударил ножом потерпевшего, после чего вытащил его в подъезд дома и оставил лестнице. Раненый скончался.



Обвиняемый арестован, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.