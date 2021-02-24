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Конфликт родственников закончился убийством в Петрозаводске

Новости. Криминал
08:45, 25 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/Peefay
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Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в подъезде жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ночь на 20 февраля 2021 года 50-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире затеял конфликт с 69-летним родственником. 

Зачинщик ссоры ударил ножом потерпевшего, после чего вытащил его в подъезд дома и оставил лестнице. Раненый скончался.

Обвиняемый арестован, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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