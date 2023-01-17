Конкобежцы в Карелии определили лучшего спринтера

В Сортавале прошли Чемпионат и Первенство Карелии по спринтерскому многоборью.
Как рассказали в паблике Минспорта Карелии, в Сортавале в конце января состоялись Чемпионат и Первенство Карелии по спринтерскому многоборью памяти Заслуженного мастера спорта Сергея Хлебникова.
Соревнования проводились на конькобежном стадионе Спортшколы олимпийского резерва. Конькобежцы из Сортавалы и Петрозаводска определяли лучших на дистанциях 500, 1000, 100 и 300 метров.
По итогам двух дней соревнований определились победители в нескольких возрастных категориях:
Девочки 9-11 лет — Екатерина Богданова (Петрозаводск)
Мальчики 9-11 лет — Ярослав Бурцев (Сортавала)
Девочки 12-13 лет — Мария Никитина (Сортавала)
Мальчики 12-13 лет — Матвей Петров (Петрозаводск)
Девушки (средний возраст) — Анфиса Васькова (Сортавала)
Юноши (средний возраст) — Степан Павлов (Сортавала)
Девушки (старший возраст) — Милена Савенок (Сортавала)
Юноши (старший возраст) — Данил Григорьев (Сортавала)
Женщины — Тайя Мирфазы (Петрозаводск)
Мужчины — Сергей Романов (Петрозаводск).
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