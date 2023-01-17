Конкобежцы в Карелии определили лучшего спринтера

В Сортавале прошли Чемпионат и Первенство Карелии по спринтерскому многоборью.

Как рассказали в паблике Минспорта Карелии, в Сортавале в конце января состоялись Чемпионат и Первенство Карелии по спринтерскому многоборью памяти Заслуженного мастера спорта Сергея Хлебникова.

Соревнования проводились на конькобежном стадионе Спортшколы олимпийского резерва. Конькобежцы из Сортавалы и Петрозаводска определяли лучших на дистанциях 500, 1000, 100 и 300 метров.

По итогам двух дней соревнований определились победители в нескольких возрастных категориях:

Девочки 9-11 лет — Екатерина Богданова (Петрозаводск)

Мальчики 9-11 лет — Ярослав Бурцев (Сортавала)

Девочки 12-13 лет — Мария Никитина (Сортавала)

Мальчики 12-13 лет — Матвей Петров (Петрозаводск)

Девушки (средний возраст) — Анфиса Васькова (Сортавала)

Юноши (средний возраст) — Степан Павлов (Сортавала)

Девушки (старший возраст) — Милена Савенок (Сортавала)

Юноши (старший возраст) — Данил Григорьев (Сортавала)

Женщины — Тайя Мирфазы (Петрозаводск)

Мужчины — Сергей Романов (Петрозаводск).