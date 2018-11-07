Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали вакансии, созданные в октябре работодателями в Карелии.

Число вакансий, размещенных работодателями на портале hh.ru, увеличилось на 15% по сравнению с октябрем прошлого года. Соискательская активность тоже растет: количество резюме год к году выросло на 31%.

Конкуренция на рынке труда Карелии усилилась – количество резюме на одну вакансию выросло с 5 до 5,8. То есть на одну вакансию в среднем претендует 6 соискателей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".