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Новости. Общество
19:40, 06 Июня 2018

Конкурс "Мисс Америка" останется без купальников

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Традиционную часть мероприятия отменят, чтобы шоу не казалось пустым.

Конкурс "Мисс Америка" останется без дефиле участниц в купальниках - традиционной части мероприятия, сообщает РИА "Новости". Глава попечительского совета Miss America Organization Гретхен Карлсон считает, что таким образом шоу пытается избавиться от ярлыка "бессодержательного" конкурса.

"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", - пояснила Карлсон.

Организаторы также отменили выход девушек в вечерних платьях, и они смогут появляться в привычной одежде. А вместо дефиле будет проводиться интерактивное общение девушек с жюри.

Конкурс Miss America пройдет 9 сентября.

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