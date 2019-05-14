Конкурс на ремонт дорог в Петрозаводске выиграла фирма из Санкт-Петербурга

Подведены итоги электронных аукционов для выбора подрядчиков на ремонт городских дорог, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет вести петербургское ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Начальная максимальная цена контракта до торгов составляла 392 миллиона рублей, окончательная цена по итогам торгов – около 332 миллионов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что контракт будет подписан в течение 10 дней, а через трое суток после заключения договора – приступит к работам.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в Петрозаводске предусмотрен ремонт улиц: Пушкинской, Гоголя, Куйбышева (от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова), Красной (от ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), Дзержинского (от ул. Красной до ул. Вольной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), проспектов Карла Маркса, Первомайского (от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а также Лососинское шоссе, площади Гагарина и Онежской набережной (от ул. Еремеева до пр. Ленина), улицы Красноармейской (от ул. Шотмана до ул. Гоголя) и проспекта А. Невского. Также намечена модернизация тротуаров на улицах: Шотмана (от пл. Гагарина до нижнего Чапаевского кольца), Пушкинской, проспектах Ленина и Карла Маркса.

Всего в этом сезоне в Петрозаводске капитально отремонтируют более 330 тыс. кв.м. дорог.