Ученый Анатолий Шишкин считает, что консервация мощностей Надвоицкого алюминиевого завода приведет к гибели предприятия.

"Мое мнение, что грозит это тем, что погибнет весь поселок, его население состарится и если не будет активности со стороны карельского правительства, не будет найден общий язык с богатыми алюминщиками, то консервация приведет к тому, что хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть, как Онежский тракторный завод", - считает главный научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Анатолий Шишкин.

"При главе Карелии Сергее Катанандове, - сказал профессор, - на заводе ставилось оборудование, заводу нашли нового инвестора – компанию "Русал".

Далее, считает Шишкин, власти уже не уделяли должного внимания заводу. По его мнению, необходимо при помощи специалистов проанализировать ситуацию и найти для предприятия варианты для выпуска востребованной на рынке продукции.

"Нужны хорошие специалисты, эксперты по реновации этого производства. Там же шикарное производство было в свое время, а плохой менеджмент и плохая работа республиканской власти примерно последние 5 лет привели к сложившейся ситуации. Запустили ее, и все полетело…" – сказал Шишкин.

Что ждет Надвоицкий алюминиевый завод после консервации- читайте в материале "Столицы на Онего".