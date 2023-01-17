Сгоревший скандальный бар в Петрозаводске обнесут забором

Собственник бара «Амрит» пообещал законсервировать сгоревшее здание.

В паблике «Моя Древлянка» сообщается, что собственник здания, где располагался бар «Амрит», пообещал законсервировать сгоревшее здание и установить ограждение по периметру.

Так, администрацией Петрозаводска в адрес собственников здания было направлено обращение о необходимости принятия мер по организации и обеспечению содержания здания в надлежащем состоянии, а также мер по ограничению доступа в здание третьих лиц в кратчайшие сроки.

Также в письме уточнялось, что 24 января в администрации состоялась встреча с представителем собственников здания. По результатам встречи собственниками указанного здания представлено гарантийное письмо с указанием сроков уборки территории и консервации здания (январь 2023 г.) и установки ограждения по периметру земельного участка в целях ограничению доступа на территорию здания.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в микрорайоне Древлянка на улице Попова 10 января сгорел скандальный бар «Амрит».