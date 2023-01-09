Скандально известное кафе в Петрозаводске сгорело дотла (ФОТО и ВИДЕО)

Появились фото с места пожара, где сгорело кафе «Амрит» на Древлянке.

Напомним, что 10 января в 18.20 произошел пожар в сканадально известном кафе «Амрит», расположенного на улице Попова в Петрозаводске.

По информации МЧС, общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. При этом огонь полыхал исключительно внутри здания, снаружи было только задымление.

Всего в тушении пожара приняли участие 25 человек личного состава при 8 единицах техники.

По предварительным данным, ни погибших, ни пострадавших на пожаре нет. Работники в здании в момент возгорания отсутствовали.

Сегодня «Столица на Онего» публикует фото с места пожара.

Кафе сгорело дотла, несмотря на то что рядом расположена спецчасть МЧС.

Ранее жители Древлянки потребовали закрыть заведение, которое, по их словам, создавало проблемы обитателям окрестных домов.