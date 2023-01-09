Стали известны подробности пожара в баре «Амрит»

В МЧС Карелии рассказали о тушении пожара на Древлянке.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сообщение о возгорании бара «Амрит» поступило диспетчеру в 18.20. А уже в 18.21 первые расчеты были на месте — пожар случился недалеко от части МЧС на Древлянке.

Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. При этом огонь полыхал исключительно внутри здания, снаружи было только задымление.

Всего в тушении пожара приняли участие 25 человек личного состава при 8 единицах техники.

По предварительным данным, ни погибших, ни пострадавших на пожаре нет. Работники в здании в момент возгорания отсутствовали.

Напомним, здание бара «Амрит» на Древлянке в Петрозаводске загорелось в начале седьмого вечера 10 января — читатели «Столицы на Онего» прислоали фото начинающегося пожара.