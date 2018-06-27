Контейнер из Петрозаводска отправится в Прионежье

Это произойдет, если хозяин его не демонтирует.

Городские власти предлагают владельцу металлического контейнера на улице Зайцева освободить незаконно занятый земельный участок

Администрация карельской столицы сообщает о дате проведения демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.

С 29 июня по 29 июля с 10.00 по московскому времени будет произведен демонтаж нестационарного объекта (металлический контейнер) в районе дома № 24 по ул. Зайцева.

Демонтированные объекты вывозят в поселок Чална Прионежского района.