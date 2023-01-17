Контейнеры сгорели рано утром в спальном районе столицы Карелии (ФОТО)

Огонь охватил контейнерную площадку на Кукковке в Петрозаводске.

В редукцию «Столицы на Онего» подписчик прислал фотографии поврежденной контейнерной площадки на Кукковке, в районе дома № 9 по улице Торнева.

По словам очевидца, горели контейнеры рано утром 29 января. Огонь полностью уничтожил один контейнер, еще один был серьезно поврежден.

Как прокомментировали ситуацию в МЧС Карелии, вызов поступил в 4.57 утра. Причины пожара на площадке устанавливаются.