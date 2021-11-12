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Контракт на уборку дорог Петрозаводска с нынешнем подрядчиком продлится до конца зимы

Новости. Общество
09:26, 23 Декабря 2021
фото: © Техрент

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Администрация Петрозаводска рассматривает возможность расторжения контракта с компанией «Техрент», которая убирает дороги города от снега, но это произойдет не раньше апреля.

Об этом сообщил телеканалу «Россия 1. Карелия» мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Судя по всему, решение может быть только одним — расставание с нашим нынешним партнером, расторжение контракта с «Техрентом», — сказал Любарский.

При этом он считает, что принимать такое решение до конца зимы нецелесообразно — это может усложнить уборку дорог. На помощь «Техренту» пришло государственное предприятие «Кондопожское ДРСУ», чья техника уже работает на улицах города.

По словам Любарского, в будущем возможно несколько вариантов развития событий.

«Есть несколько возможных вариантов — заключение договора с другим коммерческим предприятием или несколькими коммерческими предприятиями. Или создание муниципального предприятия или передача полномочий государственному унитарному предприятию», — пояснил глава города.

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