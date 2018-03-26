Контролеры в общественном транспорте могут получить право проверять документы

Контролеры в общественном транспорте могут получить право требовать от пассажиров-безбилетников предъявить документы, удостоверяющие личность.

Соответствующие предложения разработаны и направлены в правительство, сообщают "Известия" со ссылкой на министерство транспорта.

Заняться вопросом расширения полномочий контролеров Минтрансу и МВД в прошлом году поручил президент России Владимир Путин.

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