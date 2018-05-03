Контролировать расходы ФЦП к 100-летию Карелии станет федеральное казначейство

Федеральное казначейство возьмет под контроль расходы по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года".

По словам министра финансов республики Елены Антошиной, правительство Карелии вышло с инициативой в правительство Российской Федерации "об определении Карелии пилотом в апробации полноценного казначейского сопровождения в регионе", сообщают "Вести Карелии".

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