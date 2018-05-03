Контролировать расходы ФЦП к 100-летию Карелии станет федеральное казначейство

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Федеральное казначейство возьмет под контроль расходы по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года".
По словам министра финансов республики Елены Антошиной, правительство Карелии вышло с инициативой в правительство Российской Федерации "об определении Карелии пилотом в апробации полноценного казначейского сопровождения в регионе", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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