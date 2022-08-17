890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Горячая вода покинет дома жителей восьми районов Петрозаводска на три дня
27.08.2022 08:00
Психолог назвал самые сокровенные тайны супругов друг от друга
27.08.2022 22:00

Концепцию закрытых дворов начали внедрять в Петрозаводске

Новости. Общество
00:01, 28 Августа 2022

Новости партнеров

Приобретая квартиру в новостройке, расположенной в зоне комплексного освоения территории, человек стремится к покупке и соответствующего качества жизни, которое в случае с комплексной застройкой кардинально отличается от точечных проектов.

В условиях нового времени качество жизни формируется возможностью проведения полезного и разнообразного досуга на своей территории, без необходимости выезжать за пределы микрорайона в город. Помимо инфраструктуры, качество жизни формируется общественными пространствами — дворами, парковыми зонами, бульварами.

«Мы продаем не только квадратные метры, но и комфортную для проживания окружающую среду» — рассказали в Баренц Групп.

Фактор территории выходит на первый план, внимательное отношение застройщика к общественным зонам отличает продажу квадратных метров от строительства микрорайона для жизни.

При работе над проектом комплексного освоения территории в рамках проекта TALOJARVI город у воды была взята за основу концепция «Закрытый двор», к которой генпланисты и маркетологи Деревопарк пришли своим путем, через долгие итерации по поиску наилучшего решения в соблюдении баланса интересов девелопера и будущих жителей. Об этом опыте мы и хотим рассказать.

Что такое закрытый двор?

Это двор, в котором совсем никогда не бывает машин? Или бывают, но не паркуются?

Давайте разберемся с концепцией «закрытый двор», на примере международного проекта TALOJARVI город у воды.

В строительной компании Баренц Групп считают, что двор — не место для машин. Двор — это пространство, где люди отдыхают, общаются, занимаются спортом и не боятся отпускать детей гулять.

Так, при разработке проекта TALOJARVI город у воды застройщик учел этот факт. Территория разработана таким образом, что внутри каждого двора есть закрытая территория с детскими площадками и местами для отдыха.

Придомовая территория огорожена и оснащена дорожками, светильниками и детской площадкой. Каждый дом имеет сквозные подъезды, закрытую и благоустроенную территорию.

Таким образом вы легко сможете припарковать машину у дома, при этом не подвергая риску играющих во дворе малышей.

С учетом большой обеспеченности автомобилями предусмотрено большое количество парковочных мест, которые вместят и жителей, и гостей комплекса.

«Закрытый двор» — это лишь одно из преимуществ проекта.

Помимо этого, в самом центре нового жилого района TALOJARVI город у воды будет располагаться большой парк для прогулок, о котором мы рассказывали ранее.

Также важным преимуществом является новый полностью оборудованный участок набережной, велодорожки, спортивные и детские площадки и места для спокойного отдыха.

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331.

 

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2022, 08:20
Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
21.08.2022, 15:29
Сгорел заживо: появились подробности страшного ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск»
21.08.2022, 10:55
Почему в Петрозаводске взлетели цены на такси: 300 рублей по району
21.08.2022, 13:01
В правительстве Карелии объяснили, почему спрятали свой сад за надежным забором
22.08.2022, 10:19
Медведь напугал жителей Древлянки в Петрозаводске

Аналитика

25.08.2022 13:07
Обществоведение
Трудная дорога в счастливое завтра
Родители первоклассников закрывшейся на ремонт школы №3 в Петрозаводске пришли на встречу с директором Ольгой Мурзиной, чтобы выразить свое беспокойство по вопросу места обучения своих детей.
Коррупция в горнопромышленном комплексе Карелии: как это работало
24.08.2022 09:01
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Нерпа в сетях — к деньгам
19.08.2022 13:21
«У них много идей»: почему власти Карелии увеличивают поддержку НКО
17.08.2022 09:04
«Тополя замучили»
15.08.2022 16:05
Почему «взбесились» цены на такси в Петрозаводске
15.08.2022 13:51
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
11.08.2022 13:26
Вся аналитика

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.